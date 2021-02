Un anno di Covid-19 in Liguria, la lezione di realtà in una terra che non si arrende (Di domenica 28 febbraio 2021) Rileggendo questa stagione di pandemia emergono istantanee che testimoniano la volontà di seminare i germi della rinascita Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 febbraio 2021) Rileggendo questa stagione di pandemia emergono istantanee che testimoniano la volontà di seminare i germi della rinascita

tpi : A un anno esatto dallo spot “Milano non si ferma”, a Milano si improvvisa una serata-discoteca sui Navigli. VIDEO. - TgLa7 : #Covid, #Pfizer: 40 milioni di dosi in Italia entro l'anno. Ad Kerkola: #vaccino Pfizer non disponibile tramite intermediari - fanpage : Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi conti… - marcovaldo103 : @faberskj @leharileiluccia lo dico a qualsiasi tifoso,in qualsiasi anno in cui appena le cose vanno male dal piedis… - infoitinterno : Covid, il paziente 1 dell'Umbria dopo un anno: «Sono diventato vigile del fuoco e tra pochi giorni farò il vaccino» -