Siamo in corsa per la Champions, a patto che Gattuso non si inventi più nulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Cesare – Caro Guido direi che contro il Benevento il Napoli ha svolto il suo compitino. E l'ha svolto contro un Benevento imbarazzante, una squadra mediocre schierata con un 4-3-2-1 rinunciatario con tutti i giocatori dietro la linea del pallone. Guido – Cesare so bene che i sanniti nelle ultime 7 partite avevano raccolto solo 4 punti. Però io credo che quando si vince occorra sempre applaudire. Nessun risultato nel calcio è scontato. Direi che tutti i giocatori azzurri hanno fatto una partita almeno sufficiente. Cesare – Sono d'accordo con te. Il solito 4-2-3-1 che, con Bakayoko e Fabian Ruiz in palla, stasera non ha evidenziato squilibri. Ciò anche grazie alla pochezza dell'avversario. Ma io qualche domanda te la devo fare. Ma non pensi visto le ultime buone prestazioni di Rrahmani e di Ghoulam che Gattuso li abbia prematuramente emarginati facendo ruotare poco ...

