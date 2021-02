Ranieri: “Si è vista la differenza contro una squadra di livello superiore” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha commentato così ai microfoni di DAZN la sconfitta dei suoi contro l’Atalanta: “Nel primo tempo ho visto una buona Samp, il loro gol non è nato da una nostra disattenzione ma da una giocata da parte dei campioni dell’Atalanta. Sapevamo che dovevamo essere attenti per 90 e più minuti. Noi abbiamo giocato la nostra partita cercando di pressarli alti e non farli ragionare. Ci siamo riusciti nel primo tempo, dopo è uscita la solita Atalanta: quando non li pressi loro ti asfaltano, il risultato è giusto”. Ha pesato il divario tecnico?“Si è vista la differenza con una squadra superiore che ha avuto grande cattiveria. Quando siamo stati determinati e cattivi abbiamo tenuto botta, poi quando è sceso il nostro tasso di aggressività loro hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio, ha commentato così ai microfoni di DAZN la sconfitta dei suoil’Atalanta: “Nel primo tempo ho visto una buona Samp, il loro gol non è nato da una nostra disattenzione ma da una giocata da parte dei campioni dell’Atalanta. Sapevamo che dovevamo essere attenti per 90 e più minuti. Noi abbiamo giocato la nostra partita cercando di pressarli alti e non farli ragionare. Ci siamo riusciti nel primo tempo, dopo è uscita la solita Atalanta: quando non li pressi loro ti asfaltano, il risultato è giusto”. Ha pesato il divario tecnico?“Si èlacon unache ha avuto grande cattiveria. Quando siamo stati determinati e cattivi abbiamo tenuto botta, poi quando è sceso il nostro tasso di aggressività loro hanno ...

