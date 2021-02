Orsato: “Sbagliai a non espellere Pjanic in Inter-Juventus” (Di domenica 28 febbraio 2021) Daniele Orsato, nella prima apparizione in tv a 90° minuto, riconosce l’errore nella sfida scudetto di tre anni fa: “Ero vicino e pensai di aver visto giusto. Sbagliai a non rivedere l’episodio al Var”. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Orsato: “Il fallo di Pjanic in Inter-Juve? Sbagliai io”. Ospite della Rai a 90° minuto, nella prima in tv di un arbitro ancora in attività, Daniele Orsato torna sull’episodio della sfida scudetto del 2018 in cui non tirò fuori un secondo giallo contro il centrocampista bianconero e riconosce: “Feci un errore a non andare a rivedere l’episodio al Var. Ero vicino e l’ho vista in modo diverso. E’ stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il VAR non è potuto Intervenire per cui resta l’errore. Lo capii subito ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) Daniele, nella prima apparizione in tv a 90° minuto, riconosce l’errore nella sfida scudetto di tre anni fa: “Ero vicino e pensai di aver visto giusto.a non rivedere l’episodio al Var”. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images): “Il fallo diin-Juve?io”. Ospite della Rai a 90° minuto, nella prima in tv di un arbitro ancora in attività, Danieletorna sull’episodio della sfida scudetto del 2018 in cui non tirò fuori un secondo giallo contro il centrocampista bianconero e riconosce: “Feci un errore a non andare a rivedere l’episodio al Var. Ero vicino e l’ho vista in modo diverso. E’ stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il VAR non è potutovenire per cui resta l’errore. Lo capii subito ...

repubblica : Arbitri, Orsato: 'Sbagliai a non espellere Pjanic in Inter-Juventus': L'arbitro, nella prima apparizione in tv di u… - Enzovit : Orsato: 'Inter-Juve del 2018? Su Pjanic sbagliai, sicuramente è stato un errore'' - rosatoeu : Arbitri, Orsato: 'Sbagliai a non espellere Pjanic in #Inter-Juventus'. L'arbitro, nella prima apparizione in tv di… - Axel1376 : SE NON FATE PARLARE ANCHE COLLINA SIETE DA DENUNCIA...FATE SCHIFO. SIETE IMBARAZZANTI. Arbitri, Orsato: 'Sbagliai… - franfran1972 : RT @repubblica: Arbitri, Orsato: 'Sbagliai a non espellere Pjanic in Inter-Juventus': L'arbitro, nella prima apparizione in tv di un dirett… -