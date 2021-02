Napoli-Benevento 2-0, D’Angelo (vice Inzaghi): “La classifica non ci preoccupa” (Di domenica 28 febbraio 2021) “La classifica non ci preoccupa perché sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine per la salvezza. Da qua alla fine sono tutte finali per noi. Dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità e poi tireremo le somme sperando di portare la nave in porto”. Così Massimo D’Angelo, allenatore in seconda del Benevento in panchina contro il Napoli per la squalifica di Filippo Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport. Poi sulla partita contro la squadra di Gattuso, persa per 2-0: “Per quanto riguarda la partita dovevamo far meglio e fare arrivare più palloni ai nostri attaccanti. Nello sviluppo dell’azione abbiamo fatto fatica a trovare i nostri giocatori che hanno più qualità. Gaich? E’ un giocatore che abbiamo voluto per la sua presenza in zona gol. Ha caratteristiche importanti, si sta ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) “Lanon ciperché sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine per la salvezza. Da qua alla fine sono tutte finali per noi. Dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità e poi tireremo le somme sperando di portare la nave in porto”. Così Massimo, allenatore in seconda delin panchina contro ilper la squalifica di Filippo, ai microfoni di Sky Sport. Poi sulla partita contro la squadra di Gattuso, persa per 2-0: “Per quanto riguarda la partita dovevamo far meglio e fare arrivare più palloni ai nostri attaccanti. Nello sviluppo dell’azione abbiamo fatto fatica a trovare i nostri giocatori che hanno più qualità. Gaich? E’ un giocatore che abbiamo voluto per la sua presenza in zona gol. Ha caratteristiche importanti, si sta ...

