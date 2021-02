Moses | «Potevo tornare all’Inter Spartak? Ho cercato su Google»

(Di domenica 28 febbraio 2021) Victor, ex centrocampista di Chelsea e Inter, ha svelato un retroscena di mercato prima di accasarsi alloMosca: le sue parole Victor, ex centrocampista di Chelsea e Inter, ha svelato un retroscena di mercato prima di accasarsi alloMosca. «Dopo la fine del prestito con l’Intera vestire nerazzurro. Avevamo parlato anche con Conte ma poi per questioni credo anche economiche non si è fatto nulla. Ho parlato col Chelsea e mi hanno detto che c’era la pistaMosca. Sinceramente ho guardato sue mi sono informato sul club. Ho visto diversi video e ho scoperto che ha una grande storia. Quindi ho detto di sì. Ora sono felice. Dico sempre ai miei amici che loMosca è il ...

