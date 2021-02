Malinovskyi | «Ci prendiamo i 3 punti nonostante una prestazione non perfetta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ruslan, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport Ruslan, centrocampista dell’Atalanta e autore del vantaggio nella sfida del Ferraris, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. «L’anno scorso abbiamo persoprioprio qui a Genova. Con la Sampdoria è sempre difficile, perché per vincere bisogna giocare in maniera. Dopo la Champions non era semplice, ma cii 3unanon». Leggi su Calcionews24.com