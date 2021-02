M5S, vertice con Conte per il futuro del Movimento (Di domenica 28 febbraio 2021) Il vertice dei 5 Stelle per il rilancio del Movimento, dopo smentite e silenzi è in corso a Roma con i big del Movimento e anche l’ex Premier Giuseppe Conte. Tra smentite e depistaggi, alla fine a Marina di Bibbona è effettivamente in corso il vertice del Movimento 5 Stelle nel quartier generale, in un albergo romano. Da un lato i big Di Maio, Fico, Crimi, Bonafede, Taverna e i due capogruppo e dall’atro c’è Conte, l’uomo che ha guidato i due Governi a trazione Grillina, un conclave da cui dovrebbe uscire un Movimento nuovo, nuovi leader, nuove le regole, che saranno ancora una volta votati sulla piattaforma Rousseau. Sarà quindi Giuseppe Conte il traghettatori a cui verrà affidato il destino politico dei 5 Stelle, per cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Ildei 5 Stelle per il rilancio del, dopo smentite e silenzi è in corso a Roma con i big dele anche l’ex Premier Giuseppe. Tra smentite e depistaggi, alla fine a Marina di Bibbona è effettivamente in corso ildel5 Stelle nel quartier generale, in un albergo romano. Da un lato i big Di Maio, Fico, Crimi, Bonafede, Taverna e i due capogruppo e dall’atro c’è, l’uomo che ha guidato i due Governi a trazione Grillina, un conclave da cui dovrebbe uscire unnuovo, nuovi leader, nuove le regole, che saranno ancora una volta votati sulla piattaforma Rousseau. Sarà quindi Giuseppeil traghettatori a cui verrà affidato il destino politico dei 5 Stelle, per cui ...

petergomezblog : In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - Corriere : M5s, vertice a Roma con Conte. E Grillo arriva con un casco da astronauta - Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - EsuleMazzini : L'unico bene per i 5s e per il destino della Nazione è che alle elezioni SPARISCANO o comunque siano ridotti a pref… - lucialeone70 : RT @FQLive: #ULTIMORA In corso il vertice M5s con Beppe Grillo. Adnkronos: 'Presente anche Conte' -