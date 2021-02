La sifilide | malattia xenofoba per eccellenza

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 febbraio 2021) La, conosciuta anche come lue, è unainfettiva che negli ultimi anni del secolo XV si diffuse con carattere epidemico e con eccezionale gravità in tutta l’Europa. Intorno all’origine della, il cui batterio (Treponema pallidum) è stato identificato solo nel 1905, non vi sono dati sicuri. Alcuni propendono per la sua provenienza dal Nuovo Mondo: quindi l’Occidente avrebbe esportato il vaiolo ed importato laattraverso i marinai di Cristoforo Colombo, reduci dal primo viaggio in America. La tesi sull’origine americana della, che ebbe già allora grande popolarità, conteneva un ulteriore elemento etico-razziale: la, essendo legata alla trasmissione sessuale, era caratteristica di popoli dai costumi sfrenati. In primo luogo, dei nativi. ...