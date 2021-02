Inter-Genoa, le formazioni ufficiali (Di domenica 28 febbraio 2021) I 22 in campo alle 15 di Inter e Genoa:Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. ConteGenoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All. BallardiniNella sfida di San Siro contro il Genoa, la squadra di Conte vuole proseguire il cammino in vetta alla classifica di Serie A: Darmian titolare al posto dello squalificato Hakimi. Ballardini stravolge il suo XI in vista del derby che lo attende nell'infrasettimanale ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) I 22 in campo alle 15 di(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte(3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All. BallardiniNella sfida di San Siro contro il, la squadra di Conte vuole proseguire il cammino in vetta alla classifica di Serie A: Darmian titolare al posto dello squalificato Hakimi. Ballardini stravolge il suo XI in vista del derby che lo attende nell'infrasettimanale ITA Sport Press.

