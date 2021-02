Inter-Genoa è 1-0 all’intervallo: decide il gol di Lukaku dopo 35 secondi (Di domenica 28 febbraio 2021) L’Inter ospita il Genoa a San Siro e dopo 35 secondi i nerazzurri sono già in vantaggio. La rete è costruita dai soliti Lukaku e Lautaro: il belga brucia Radovanovic in velocità e combina sul corto con l’argentino, poi si porta la palla sul destro e batte Perin. L’undici di Conte domina e ha altre occasioni con Darmian e Skriniar, Barella colpisce la traversa al quarto d’ora. Rovella prova a reagire per i rossoblù ma la palla è alta. Lukaku cerca la doppietta, ma Perin si fa trovare pronto, Zapata sfiora l’autorete e nel finale di tempo Scamacca scalda i guanti ad Handanovic. Anche Lautaro si rende pericoloso due volte nel giro di due minuti, bella la rovesciata dell’argentino parata dall’estremo difensore Genoano. Finisce 1-0 il primo tempo e per la squadra di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) L’ospita ila San Siro e35i nerazzurri sono già in vantaggio. La rete è costruita dai solitie Lautaro: il belga brucia Radovanovic in velocità e combina sul corto con l’argentino, poi si porta la palla sul destro e batte Perin. L’undici di Conte domina e ha altre occasioni con Darmian e Skriniar, Barella colpisce la traversa al quarto d’ora. Rovella prova a reagire per i rossoblù ma la palla è alta.cerca la doppietta, ma Perin si fa trovare pronto, Zapata sfiora l’autorete e nel finale di tempo Scamacca scalda i guanti ad Handanovic. Anche Lautaro si rende pericoloso due volte nel giro di due minuti, bella la rovesciata dell’argentino parata dall’estremo difensoreno. Finisce 1-0 il primo tempo e per la squadra di ...

