Il primo allenatore | ' Record e lacrime Vi racconto il Mennea ragazzo'

antuan_rinaldi : ricostruzione, il 2021 quello dello slancio definitivo (anche europeo). E fa strano (parecchio) che la dirigenza no… - FGiallorossa : OfficialASRoma: RT @OfficialASRoma: Da calciatore ha giocato nell'#ASRoma e nel Milan. Da allenatore ha guidato lo… - defilippo_luca : RT @CozAndrea: 20 vittorie consecutive. In 132 anni di storia è il primo allenatore a riuscirci. Viene da pensare che sia facile con la ros… - OfficialASRoma : RT @OfficialASRoma: Da calciatore ha giocato nell'#ASRoma e nel Milan. Da allenatore ha guidato lo Shakhtar al primo titolo nazionale. Ab… - Furiaceca_ : @RobertoTerenzi1 Il primo vero colpevole è senza dubbio lui, ma anche i giocatori e l'allenatore hanno diverse resp… -

Ultime Notizie dalla rete : primo allenatore

La Gazzetta dello Sport

Commenta perEmergenza Juve in attacco colpa di Paratici. Una Juventus in grandissima emergenza (...prezzo l'apprendistato di quello che un giorno potrà anche diventare un grande(forse)...Pietro Mennea fu scoperto come talento sportivo dal professor Alberto Autorino. Poi arrivò Franco Mascolo, l'uomo che lo seguiva in pista: pista per modo di dire, visto che a volte si trattava di un ...Emergenza Juve in attacco colpa di Paratici. Una Juventus in grandissima emergenza (soprattutto in attacco) lascia altri due punti sul campo contro il Verona do ...Prima partita (vinta) da capo-allenatore Nba per il coach bresciano che la settimana precedente ha ottenuto la qualificazione agli Europei con la nazionale iberica. In mezzo, un epico viaggio in aereo ...