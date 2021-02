Il Masterplan della discordia, Alfieri e le minacce di dimissioni (Di domenica 28 febbraio 2021) di Pina Ferro “Lo spirito di collaborazione ricambiato con la tracotanza”. E’ il messaggio che il sindaco Franco Alfieri invia ad un assessore regionale di Vincenzo De Luca. Il primo cittadino di Capaccio Paestum, Alfieri (Pd), minaccio? di dimettersi da consigliere del governatore della Campania De Luca per il Masterplan costa di Salerno, se non fossero state accolte le sue obiezioni e le sue istanze a proposito di una “delibera” della Regione Campania. La notizia è stata riportata su Giustizia di Fatto, la news letter del giovedì riservata algli abbonati de Il Fatto Quoridiano. Fu l’assessore all’Urbanistica, Bruno Discepolo, a ricevere da Alfieri l’sms di fuoco. In quei giorni il cellulare di Alfieri era intercettato nell’ambito delle indagini sul signore delle ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 28 febbraio 2021) di Pina Ferro “Lo spirito di collaborazione ricambiato con la tracotanza”. E’ il messaggio che il sindaco Francoinvia ad un assessore regionale di Vincenzo De Luca. Il primo cittadino di Capaccio Paestum,(Pd), minaccio? di dimettersi da consigliere del governatoreCampania De Luca per ilcosta di Salerno, se non fossero state accolte le sue obiezioni e le sue istanze a proposito di una “delibera”Regione Campania. La notizia è stata riportata su Giustizia di Fatto, la news letter del giovedì riservata algli abbonati de Il Fatto Quoridiano. Fu l’assessore all’Urbanistica, Bruno Discepolo, a ricevere dal’sms di fuoco. In quei giorni il cellulare diera intercettato nell’ambito delle indagini sul signore delle ...

