Finito il vertice M5s con Conte | ruolo ad hoc per l’ex premier

(Di domenica 28 febbraio 2021) M5s,dei big per fare di Giuseppeil nuovo capo politico del ‘nuovo’ Movimento 5 Stelle. I big del Movimento 5 Stelle si sono riuniti alla presenza di Beppe Grillo per valutare la strategia che dovrebbe portare Giuseppea ricoprire ildi capo politico del Movimento.M5s percapo politico del Movimento All’ordine del giorno c’è il futuro di Giuseppe, conche potrebbe/dovrebbe diventare nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. I big M5s si sono ritrovati all’Hotel Forum di Roma. Hanno preso parte ali grandi del Movimento 5 Stelle, alla presenza del Garante Beppe Grillo. Previsti gli interventi di Luigi Di Maio, Bonafede e Crippa, tra gli ...

infoitinterno : M5S, finito il vertice dello stato maggiore per rilanciare il Movimento - LaGinger : RT @maurizioagazzi: Finito il vertice con #Grillo sul futuro Movimento. Anche #Conte presente al 'conclave'. Ora si lavora allo statuto Gr… - maurizioagazzi : Finito il vertice con #Grillo sul futuro Movimento. Anche #Conte presente al 'conclave'. Ora si lavora allo statuto… - sumaistu47 : 'Finito il vertice con Grillo sul futuro Movimento. Anche Conte presente al 'conclave' Video Ma non vi vergognate… - tomedomat : RT @eziomauro: M5S - 1 - La battaglia tra il “sì” e il “no” a Draghi è soltanto la parte visibile di un conflitto tra lo spirito originario… -

ROMA (28 febbraio 2021) - Il vertice con Beppe Grillo e lo stato maggiore del M5S per definire, tra l'altro, il ruolo di Giuseppe Conte, si è concluso "positivamente". E' quanto si apprende da fonti ...