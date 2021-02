Fedez e Francesca Michielin | «Così curiamo l’ansia»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sanremo? «L’unico grande palco che c’è». Bufera? «Welcome to my life». Cura dell’ansia? «Lanciarsi, abitarsi». Francesca Michielin e Fedez, al Festival di Sanremo 2021 con Chiamami per nome, in questo video, come per gioco, un nome provano a darlo ad alcune cose.