Covid, Sebastiani (Cnr): “Contagi in una fase di aumento esponenziale, più che a ottobre. Situazione identica per le terapie intensive” (Di domenica 28 febbraio 2021) La circolazione del coronavirus in Italia è in una fase di aumento esponenziale, con un incremento perfino più alto di quello registrato a ottobre, all’inizio della seconda ondata. Questo emerge dall’analisi eseguita dal matematico Giovanni Sebastiani sulla curva della percentuale dei positivi rispetto ai tamponi molecolari e su quella del numero di pazienti che ogni giorno sono in ingresso nei reparti di terapia intensiva. L’esperto dell’Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iac) evidenzia che, probabilmente a causa della circolazione delle varianti, il tempo di raddoppio è di circa 5 giorni, più rapido di quello registrato a ottobre. “La percentuale dei Contagi rispetto ai tamponi molecolari descrive in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) La circolazione del coronavirus in Italia è in unadi, con un incremento perfino più alto di quello registrato a, all’inizio della seconda ondata. Questo emerge dall’analisi eseguita dal matematico Giovannisulla curva della percentuale dei positivi rispetto ai tamponi molecolari e su quella del numero di pazienti che ogni giorno sono in ingresso nei reparti di terapia intensiva. L’esperto dell’Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iac) evidenzia che, probabilmente a causa della circolazione delle varianti, il tempo di raddoppio è di circa 5 giorni, più rapido di quello registrato a. “La percentuale deirispetto ai tamponi molecolari descrive in ...

fattoquotidiano : Covid, Sebastiani (Cnr): “Contagi in una fase di aumento esponenziale, più che a ottobre. Situazione identica per l… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, Sebastiani (Cnr): “Contagi in una fase di aumento esponenziale, più che a ottobre. Situazione identica per le t… - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: Covid, Sebastiani (Cnr): “Contagi in una fase di aumento esponenziale, più che a ottobre. Situazione identica per le t… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, Sebastiani (Cnr): “Contagi in una fase di aumento esponenziale, più che a ottobre. Situazione identica per le t… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, Sebastiani (Cnr): “Contagi in una fase di aumento esponenziale, più che a ottobre. Situazione identica per le t… -