Caro Draghi, stavolta non si faccia fregare dalla comunicazione! (Di domenica 28 febbraio 2021) Caro Draghi, Lei ha fatto un grande servizio all'Europa e all'Italia quando dirigeva la Bce e riuscì a realizzare l'emissione di 50 miliardi di euro al mese per comprare i debiti degli Stati membri dell'Unione Europea. Così più di 500 miliardi di debito pubblico italiano sono stati comprati dalla banca dell'Unione Europea e sostanzialmente tolti dal mercato, congelati. Se Lei non ci fosse riuscito oggi il nostro spread sui titoli tedeschi sarebbe insostenibilmente alto e gli italiani pagherebbero interessi salatissimi. Bene! Bravo! Però si sarà reso conto che l'Unione Europea non ha gestito adeguatamente la comunicazione di questa azione geniale. Era una grande occasione per dimostrare ai cittadini europei i vantaggi dell'Ue e cosa l'Europa unita stava realizzando per il loro futuro. Il risultato di questa incapacità di raccontare ha ...

