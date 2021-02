Wta Doha 2021 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il, gli, lee come vedere in tv il torneo di, indal 1° al 7 marzo. Nel main draw del Wta 500 non sono presenti tenniste azzurre. Ci sono invece due italiane nelle qualificazioni, ovvero Martina Trevisan e Martina Caregaro. La prima forza del seeding è Elina Svitolina. Il torneo viene trasmesso intv su Supertennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, mentre la visione inè disponibile sul sito web dell’emittente. Sportface.it vi aggiornerà con cronache, risultati e altre curiosità daWTAlunedì 1° marzo – LIVE alle ore 16.00 e 18.00 martedì 2 marzo – LIVE alle ore 16.00 e 18.00 mercoledì ...

Brutte notizie per i colori azzurri da Doha, dove nella mattinata di sabato 27 febbraio sono scese in campo due tenniste azzurre. Purtroppo né Martina Trevisan né Martina Caregaro sono riuscite ad app ...