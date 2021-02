Willian | «Conte grande allenatore ma non sa gestire il gruppo Sarri lavora molto tatticamente»

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’ex calciatore del Chelsea,, oggi in forze all’Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni a UOL Esporte. Ha parlato della sua esperienza con i Blues, dove ha avuto come allenatori sia Antonioche Maurizio. Del tecnico dell’Inter ha dichiarato: «è un, ha delle idee,, è anchedifensivo. Penso che sul campo sul suo modo dire non ci sia niente da dire., è un. Il problema sta nella gestione del. Quello che gli mancava era la gestione della squadra, ecco perché ha finito per avere tanti problemi con ...

Commenta per primo L'ex Chelsea, oggi all' Arsenal, ha parlato dell'esperienza nei Blues, dove è stato allenato dai due italiani Antonio Conte e Maurizio Sarri, in un'intervista rilasciata a UOL Esporte: 'è un grande ...