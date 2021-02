Twitter annuncia Il Super Follow a pagamento (Di sabato 27 febbraio 2021) Per anni Twitter ha pensato a un modello di abbonamento premium. L'azienda ha ufficialmente annunciato un primo servizio a pagamento chiamato Super Follow. Rendere a pagamento l'accesso a determinati tweet è l'idea di Twitter per una nuova formula di contenuti esclusivi pubblicati dagli influencer della piattaforma.Un cambiamento nel modello economicoSecondo 9to5Mac, in occasione di un evento che ha riunito diversi analisti, Twitter ha annunciato un nuovo servizio a pagamento da $ 4,99 al mese.I creatori di contenuti potranno così monetizzare il proprio pubblico con un accesso privilegiato. Gli abbonati possono, ad esempio, avere accesso a newsletter esclusive, video, tariffe preferenziali o anche altre forme di ... Leggi su totorearanzullo (Di sabato 27 febbraio 2021) Per anniha pensato a un modello di abbonamento premium. L'azienda ha ufficialmenteto un primo servizio achiamato. Rendere al'accesso a determinati tweet è l'idea diper una nuova formula di contenuti esclusivi pubblicati dagli influencer della piattaforma.Un cambiamento nel modello economicoSecondo 9to5Mac, in occasione di un evento che ha riunito diversi analisti,hato un nuovo servizio ada $ 4,99 al mese.I creatori di contenuti potranno così monetizzare il proprio pubblico con un accesso privilegiato. Gli abbonati possono, ad esempio, avere accesso a newsletter esclusive, video, tariffe preferenziali o anche altre forme di ...

AzzolinaLucia : De Luca, quello che 'a scuola vogliono andare solo i bambini Ogm', annuncia di voler chiudere subito TUTTE le scuol… - CalabriaTw : Mentre il M5s annuncia la candidatura della #Raggi, il peggior sindaco della storia di #Roma, Forza Italia lavora i… - Federugby : ?? #Italrugby Il XV scelto da Franco #Smith per scendere in campo sabato allo Stadio Olimpico con l'Irlanda ?… - autonomia_op : RT @TotoreAranzullo: Per anni Twitter ha pensato a un modello di abbonamento premium. L'azienda ha ufficialmente annunciato un primo serviz… - TotoreAranzullo : Per anni Twitter ha pensato a un modello di abbonamento premium. L'azienda ha ufficialmente annunciato un primo ser… -