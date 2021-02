Spezia-Parma, D’Aversa: “Nostra prestazione superiore, ma commessi troppi errori. Ecco qual è il mio rammarico” (Di sabato 27 febbraio 2021) Non vanno oltre il pari Spezia e Parma.2-2: è questo il risultato maturato tra Spezia e Parma, nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Picco". Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico gialloblù Roberto D'Aversa, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", per commentare la prova offerta dai suoi. "Coi quattro punti persi con Spezia e Udinese, avremmo ancora una brutta classifica, ma di certo migliore di quella attuale. C'è rammarico, perché nelle ultime due gare avremmo meritato un risultato diverso. Sotto l'aspetto della prestazione, siamo stati superiori ma portiamo a casa solo un punto: dobbiamo riflettere su questo. Abbiamo creato tante occasioni sul 2-1, bisogna migliorare. Alla lunga i punti vengono a pesare. Avevamo preparato la ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) Non vanno oltre il pari.2-2: è questo il risultato maturato tra, nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Picco". Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico gialloblù Roberto D'Aversa, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", per commentare la prova offerta dai suoi. "Coi quattro punti persi cone Udinese, avremmo ancora una brutta classifica, ma di certo migliore di quella attuale. C'è, perché nelle ultime due gare avremmo meritato un risultato diverso. Sotto l'aspetto della, siamo stati superiori ma portiamo a casa solo un punto: dobbiamo riflettere su questo. Abbiamo creato tante occasioni sul 2-1, bisogna migliorare. Alla lunga i punti vengono a pesare. Avevamo preparato la ...

