Riscopriamo il piacere della manualità

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ricamare, comporre un mosaico, ridipingere una parete, riparare qualcosa che si è rotto. Il trionfo del fai da te. In un mondo sempre più virtuale, sposare l’azione da realizzare ci restituisce consistenza, ricordandoci che abbiamo un corpo e non solo pensieri. Creare per il gusto di farlo ha una ricompensa emotiva: con il lavoro di precisione, la tensione evapora. E se le cose funzionano, sentiamo di funzionare anche noi. Illustrazione: Elisa Talentino Dal ricamo al decoupage Nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, la rivista Life pubblica un ritratto di Gustavo V di Svezia a dir poco sconcertante: mentre è in gioco la neutralità del Paese, il sovrano, in poltrona, si concentra su uno dei suoi passatempi preferiti, il ricamo. Un punto alla volta: la tensione si fa evaporare anche così, con la costanza del gesto da ripetere sempre di nuovo, senza innervosirsi mai, ...