(Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Un 54enne di Catania per tre anni ha perseguitato una showgirl pugliese, sommergendola di messaggi, offese sui social e telefonate. Nei giorni scorsi l'uomo ha raggiunto la donna a Fasano, dove risiede, ed è stato poi bloccato dai carabinieri, che gli hanno notificato un divieto di dimora ine di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Stando a quanto ricostruito, il molestatore aveva maturato un'autentica ossessione per la donna, passando dall'essere un comune fan, ad accanito follower dei suoi profili social, arrivando infine a commentare in modo puntuale e sgradevole ogni foto o iniziativa della giovane donna. Quando la showgirl ha deciso di bloccarlo, lo stalker è diventato sempre più asfissiante utilizzando falsi nomi, o creando addirittura profili con le immagini della donna al fine di infangarla. In una circostanza aveva persino ...

sulsitodisimone : Puglia vietata per uno stalker siciliano - Agenzia_Italia : Puglia vietata per uno stalker siciliano -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia vietata

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

per uno stalker siciliano... Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di, ... come segue: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; - dalle 18.00 alle 22.00, èai ...Un 54enne catanese per tre anni ha perseguitato una showgirl di Fasano, prima via social poi di persona. Bloccato dai carabinieri è stato rispedito a Catania con il divieto di tornare in Puglia ...La Puglia sarà ancora gialla per un’altra settimana . Ma il tasso di positività sale al 13,5% per cento. E’ quanto è emerso dall’esito del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Is ...