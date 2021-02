Pasta con asparagi: la ricetta veloce su come fare in 20 minuti (Di sabato 27 febbraio 2021) La Pasta con gli asparagi e i pomodorini è un primo piatto semplice e gustoso che si realizza i pochi minuti. L’importante è avere a disposizione degli asparagi appena accolto e dei pomodorini freschi. In questo modo si porterà a tavola un primo piatto dal sapore e dal profumo della primavera. Il gusto amarognolo degli asparagi sarà bilanciato dal sapore dolce dei pomodorini. Il tutto sarà aromatizzato con l’aglio e la cipolla anche in questo caso freschi. Ingredienti: 350 grammi di Pasta spaghetti 200 grammi di pomodorini un pezzetto di aglio e cipolla freschi 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale peperoncino pecorino grattugiato Preparazione: Lavare e mondare gli asparagi selvatici. Togliere i gambi più duri e lasciare le punte e le parti più tenere. ... Leggi su giornal (Di sabato 27 febbraio 2021) Lacon glie i pomodorini è un primo piatto semplice e gustoso che si realizza i pochi. L’importante è avere a disposizione degliappena accolto e dei pomodorini freschi. In questo modo si porterà a tavola un primo piatto dal sapore e dal profumo della primavera. Il gusto amarognolo deglisarà bilanciato dal sapore dolce dei pomodorini. Il tutto sarà aromatizzato con l’aglio e la cipolla anche in questo caso freschi. Ingredienti: 350 grammi dispaghetti 200 grammi di pomodorini un pezzetto di aglio e cipolla freschi 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale peperoncino pecorino grattugiato Preparazione: Lavare e mondare gliselvatici. Togliere i gambi più duri e lasciare le punte e le parti più tenere. ...

