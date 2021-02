Overwatch 2 potrebbe avere un cane come nuovo eroe? Jeff Kaplan stuzzica i fan (Di sabato 27 febbraio 2021) L'universo di Overwatch è pieno di personaggi bizzarri: gorilla superintelligenti, cyborg ninja, cowboy e chi più ne ha, più ne metta. Tuttavia, in mezzo a questo roster strampalato, manca ancora qualcuno. Di chi stiamo parlando? Di un cane, ovviamente. Se pensate che stiamo scherzando, non è così. In una recente intervista con GameSpot, Jeff Kaplan di Blizzard ha dichiarato che il team ha già sperimentato con personaggi non-umani, ricordando il gatto equipaggiato di jet-pack scartato durante lo sviluppo. Uno di loro, tuttavia, potrebbe effettivamente arrivare su Overwatch 2, il tanto atteso sequel dell'hero shooter. "Beh, un cane sarebbe divertente. In effetti, Orisa ha un cane. Ci sarà un grande evento legato ad un cane. Non voglio ... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 febbraio 2021) L'universo diè pieno di personaggi bizzarri: gorilla superintelligenti, cyborg ninja, cowboy e chi più ne ha, più ne metta. Tuttavia, in mezzo a questo roster strampalato, manca ancora qualcuno. Di chi stiamo parlando? Di un, ovviamente. Se pensate che stiamo scherzando, non è così. In una recente intervista con GameSpot,di Blizzard ha dichiarato che il team ha già sperimentato con personaggi non-umani, ricordando il gatto equipaggiato di jet-pack scartato durante lo sviluppo. Uno di loro, tuttavia,effettivamente arrivare su2, il tanto atteso sequel dell'hero shooter. "Beh, unsarebbe divertente. In effetti, Orisa ha un. Ci sarà un grande evento legato ad un. Non voglio ...

