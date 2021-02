Ogni Mattina, Adriana Volpe fa una domanda a Roberta Capua che, seccata risponde “Non ne voglio parlare”, gelo tra le due (Di sabato 27 febbraio 2021) Adriana Volpe, alla conduzione di Ogni Mattina, sta andando dritta per la sua strada e, nonostante gli ascolti non siano molto gratificanti, lei è sempre al top, piena di energia e di voglia di fare al meglio il suo lavoro e, questo, la sta premiando. In studio da lei ci sono sempre molti ospiti, alcuni in collegamento e anche opinionisti e, alla fine , il prodotto che ne esce è molto gradevole. Adriana Volpe e i rapporti con i colleghi Adriana Volpe ha avuto e ha dato fili da torcere a Giancarlo Magalli con il quale i rapporti si sono così tanto deteriorati che i due sono finiti in un’aula di tribunale e, a soccombere, alla fine è stato Magalli che l’ha dovuta anche risarcire con circa 10.000,00 euro. Magalli e la Volpe ... Leggi su baritalianews (Di sabato 27 febbraio 2021), alla conduzione di, sta andando dritta per la sua strada e, nonostante gli ascolti non siano molto gratificanti, lei è sempre al top, piena di energia e di voglia di fare al meglio il suo lavoro e, questo, la sta premiando. In studio da lei ci sono sempre molti ospiti, alcuni in collegamento e anche opinionisti e, alla fine , il prodotto che ne esce è molto gradevole.e i rapporti con i colleghiha avuto e ha dato fili da torcere a Giancarlo Magalli con il quale i rapporti si sono così tanto deteriorati che i due sono finiti in un’aula di tribunale e, a soccombere, alla fine è stato Magalli che l’ha dovuta anche risarcire con circa 10.000,00 euro. Magalli e la...

