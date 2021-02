Nuovo dpcm | restano chiuse palestre | piscine e impianti di risalita

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Parrucchieri, fiere e teatri: cosa conterrà il nuovo Dpcm #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - Coconuttss66 : RT @AlessandroFusi9: All'uscita del nuovo dpcm vogliamo fare una cosa nuova? Non rispettiamo nessuno dei nuovi demenziali divieti. Né il dp… - Irobot1976 : Un altra bozza... Casalino -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

Prima della firma delda parte del presidente del consiglio Mario Draghi, il governo chiede chiarimenti sulla didattica in presenza che al momento rimane fissata tra 50 e 75 per cento a ...In zona arancione, anche neldel presidente Draghi non sarà consentito uscire dal proprio comune, anche se ci sono alcune eccezioni relative proprio all'attività sportiva, come previsto ...Secondo la bozza del nuovo dpcm che sta circolando in queste ore la misura è inclusa tra i nuovi provvedimenti in fase di valutazione da parte del Governo per limitare il diffondersi del contagio”. E’ ...Scatterà il 6 marzo il nuovo Dpcm e, secondo l'ultima bozza diffusa, potrebbe essere valido per un mese: i divieti e le restrizioni resteranno così in vigore anche per Pasqua e Pasquetta e scadranno i ...