Nuovo Dpcm, Antonelli (Cts): «Non è tempo di normalità, età media in terapia intensiva più bassa? Si» (Di sabato 27 febbraio 2021) La bozza del Nuovo Dpcm ha anticipato che non ci saranno aperture o allentamenti da qui al 6 aprile. Un anno dopo la Pasqua in lockdown c'è ancora da lottare contro il virus. Le misure non saranno equiparabili a quelle di 365 giorni fa, ma continueranno a rendere la quotidianità molto diversa dalla normalità. A determinare, però, quello che sembra destinato ad essere il modus operandi del governo Draghi è il quadro della situazione epidemiologica. A spiegarlo è stato il professor Massimo Antonelli, membro del Comitato Tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli di Roma, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 27 febbraio. Nuovo Dpcm e regole Covid, parla Antonelli del Cts «La situazione - ha precisato - non presenta margini sui quali ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 febbraio 2021) La bozza delha anticipato che non ci saranno aperture o allentamenti da qui al 6 aprile. Un anno dopo la Pasqua in lockdown c'è ancora da lottare contro il virus. Le misure non saranno equiparabili a quelle di 365 giorni fa, ma continueranno a rendere la quotidianità molto diversa dalla. A determinare, però, quello che sembra destinato ad essere il modus operandi del governo Draghi è il quadro della situazione epidemiologica. A spiegarlo è stato il professor Massimo, membro del Comitato Tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli di Roma, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 27 febbraio.e regole Covid, parladel Cts «La situazione - ha precisato - non presenta margini sui quali ...

