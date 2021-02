NBK- non fa più parte del roster di OG Il giocatore 26enne paga le pessime prestazioni

Leggi su esports247

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nathan “?NBK-?” Schmitt non fa piùdella formazione titolare di OG. La conferma è arrivata dai diretti interessati, che hanno confermato l’indiscrezione emersa 24 ore prima e riguardante proprio l’accantonamento del, relegato in panchina. La nuova stagione non è partita affatto bene per l’organizzazione esports, e NBK- è stato uno dei giocatori più criticati assieme a Issa “?ISSAA?” Murad. Dopo l’eliminazione nelle prime fasi di cs summit 7, OG non è riuscita nemmeno a qualificarsi per le BLAST Premier Spring Finals e ha mancato anche l’obiettivo dei playoff nel torneo IEM Katowice. “I risultati di inizio 2021 sono stati piuttosto difficili per noi e il team ha sentito la necessità di fare dei cambiamenti”, si legge nella dichiarazione ufficiale rilasciata da OG, che parla di una “boccata d’aria fresca” che ...