Manovra per decine di navi e aerei: in Turchia scatta Mavi Vatan 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Le forze armate turche tornano a “invadere” Egeo e Mediterraneo orientale. In questi giorni, nelle acque della Turchia, si svolge infatti una delle più importanti esercitazioni militari: Mavi Vatan 2021. Secondo le informazioni diramate dal ministero della Difesa di Ankara, sono attualmente impiegati nelle manovre militari ben 87 mezzi navali, 27 aerei e 20 elicotteri, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 27 febbraio 2021) Le forze armate turche tornano a “invadere” Egeo e Mediterraneo orientale. In questi giorni, nelle acque della, si svolge infatti una delle più importanti esercitazioni militari:. Secondo le informazioni diramate dal ministero della Difesa di Ankara, sono attualmente impiegati nelle manovre militari ben 87 mezzi navali, 27e 20 elicotteri, InsideOver.

CatalfoNunzia : Uno degli interventi che da ministro ho voluto inserire in Manovra è la decontribuzione al 100% per l’assunzione di… - Arihc_K : RT @bloombxrn: posso fare una considerazione, probabilmente inutile e insensata, su san e la bambola? Non so se ve ne siete accorti ma nell… - mikrookoosmooss : RT @bloombxrn: posso fare una considerazione, probabilmente inutile e insensata, su san e la bambola? Non so se ve ne siete accorti ma nell… - Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: Dove si trova di casa la manovra #economica dai caratteri colossali con la quale il #Governo ha messo in campo misure va… - Zombi04516433 : Dove si trova di casa la manovra #economica dai caratteri colossali con la quale il #Governo ha messo in campo misu… -