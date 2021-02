Macabra scoperta a Roma: cadavere sui binari, traffico ferroviario in tilt (Di sabato 27 febbraio 2021) Macabra scoperta a Roma: questa mattina, intorno alle 6.50, è stato trovato il cadavere di una persona in prossimità della stazione Roma San Pietro. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso le autorità competenti. Sulle linee Roma- Viterbo/ Civitavecchia il traffico ferroviario è rallentato. Trenitalia sul proprio sito rende noto che è in corso la riprogrammazione dei treni. #Treni Linee Roma Viterbo/Civitavecchia traffico ferroviario fortemente rallentato per accertamenti Autorità Giudiziaria in prossimità della Stazione Roma San Pietro #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 27, 2021 Seguiranno aggiornamenti su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021): questa mattina, intorno alle 6.50, è stato trovato ildi una persona in prossimità della stazioneSan Pietro. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso le autorità competenti. Sulle linee- Viterbo/ Civitavecchia ilè rallentato. Trenitalia sul proprio sito rende noto che è in corso la riprogrammazione dei treni. #Treni LineeViterbo/Civitavecchiafortemente rallentato per accertamenti Autorità Giudiziaria in prossimità della StazioneSan Pietro #Luceverde #Lazio — Luceverde(@Luceverde) February 27, 2021 Seguiranno aggiornamenti su Il ...

CorriereCitta : Macabra scoperta a Roma: cadavere sui binari, traffico ferroviario in tilt - TeleradioNews : CHOC TROVATO CADAVERE NEL PARCHEGGIO - NapoliToday : #Cronaca Cadavere carbonizzato nel parcheggio del centro commerciale: macabra scoperta - tusciaweb : Uomo trovato morto in via Carlo Cattaneo Viterbo - Uomo trovato morto in via Carlo Cattaneo. Macabra scoperta oggi… - CDNewsCalabria : Resti umani tra i rifiuti del cimitero, macabra scoperta dei carabinieri -