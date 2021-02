Lecce, bimba azzannata alla gola da un cane: non è in pericolo di vita (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Una bambina di 11 anni è stata azzannata alla gola da un cane lupo cecoslovacco, in una casa di campagna di amici di famiglia, in Salento. La bimba, che non sarebbe in pericolo di vita, è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Una bambina di 11 anni è statada unlupo cecoslovacco, in una casa di campagna di amici di famiglia, in Salento. La, che non sarebbe indi, è ...

