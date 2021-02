Inter-Genoa, i convocati di Ballardini: si rivede Zapata (Di sabato 27 febbraio 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro l’Inter, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15 a San Siro. Non ce la fa Pellegrini mentre torna in lista Zapata. Portieri: Perin, Marchetti, Difensori: Criscito, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguene, Portanova, Radovanovic, Zapata, Zappacosta Centrocampisti: Badelj, Behrami, Czyborra, Melegoni, Rovella, Strootman, Zajc Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Davide, tecnico del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro l’, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15 a San Siro. Non ce la fa Pellegrini mentre torna in lista. Portieri: Perin, Marchetti, Difensori: Criscito, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguene, Portanova, Radovanovic,, Zappacosta Centrocampisti: Badelj, Behrami, Czyborra, Melegoni, Rovella, Strootman, Zajc Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov SportFace.

