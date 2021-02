«Gli Irregolari di Baker Street»: se Sherlock Holmes diventa un tossico (Di sabato 27 febbraio 2021) Così come sarebbe Sherlock Holmes, se Londra fosse minacciata da una forza sovrannaturale e il detective un tempo geniale avesse ceduto ai propri impulsi più sordidi. Gli Irregolari di Baker Street, contro la quale i fan di Holmes hanno (già) cominciato a lanciare i propri strali, è una sorta di distopia: una versione alternativa di quel che sarebbe potuto accadere oltre il 221-B, nella piccola viuzza alle spalle di Regent’s Park. La serie Netflix, di cui la piattaforma ha diffuso un primo e breve trailer, immagina altro, la Londra Vittoriana, persone morte di una morte orrenda, eviscerate da una forza sinistra e ultraterrena. Poi, un gruppo di ragazzini, emarginati alla Misfits che il dottor Watson ha chiamato a raccolta per risolvere il mistero e prendersene poi l’intero merito. https://www.youtube.com/watch?v=64sZ1ef8n2M Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) Così come sarebbe Sherlock Holmes, se Londra fosse minacciata da una forza sovrannaturale e il detective un tempo geniale avesse ceduto ai propri impulsi più sordidi. Gli Irregolari di Baker Street, contro la quale i fan di Holmes hanno (già) cominciato a lanciare i propri strali, è una sorta di distopia: una versione alternativa di quel che sarebbe potuto accadere oltre il 221-B, nella piccola viuzza alle spalle di Regent’s Park. La serie Netflix, di cui la piattaforma ha diffuso un primo e breve trailer, immagina altro, la Londra Vittoriana, persone morte di una morte orrenda, eviscerate da una forza sinistra e ultraterrena. Poi, un gruppo di ragazzini, emarginati alla Misfits che il dottor Watson ha chiamato a raccolta per risolvere il mistero e prendersene poi l’intero merito. https://www.youtube.com/watch?v=64sZ1ef8n2M

