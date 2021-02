Costacurta: “Inter, Juventus e Milan si contenderanno lo scudetto” (Di sabato 27 febbraio 2021) L’ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Fanpage toccando vari temi tra cui la lotta scudetto: “L’Inter è la favorita. Credo che le sue antagoniste possano essere il Milan e la Juventus, con quest’ultima che ha un’ottima rosa ed un allenatore geniale. A mio avviso saranno le tre squadre che lotteranno per lo scudetto. L’Atalanta non riesce a fare come il Leicester perché in Italia ci sono tre big che non falliscono molto facilmente – ha proseguito Costacurta – La Juventus può andare avanti in Champions League, dove conta tanto l’abitudine. Probabilmente Pirlo ha pagato finora un pizzico d’inesperienza“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) L’ex calciatore delAlessandroha parlato ai microfoni di Fanpage toccando vari temi tra cui la lotta: “L’è la favorita. Credo che le sue antagoniste possano essere ile la, con quest’ultima che ha un’ottima rosa ed un allenatore geniale. A mio avviso saranno le tre squadre che lotteranno per lo. L’Atalanta non riesce a fare come il Leicester perché in Italia ci sono tre big che non falliscono molto facilmente – ha proseguito– Lapuò andare avanti in Champions League, dove conta tanto l’abitudine. Probabilmente Pirlo ha pagato finora un pizzico d’inesperienza“. SportFace.

