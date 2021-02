Amici 20, Arisa e le nozze: la cantante non scioglie i dubbi (Di sabato 27 febbraio 2021) I personaggi di Amici 20, la cantante e giudice Arisa e le nozze con Andrea Di Carlo: la cantante non scioglie i dubbi. Arisa si sposa, si o no? La domanda è ormai sulla bocca di tutti dopo lo scoop lanciato da Santo Pirrotta nella sua rubrica nel programma Ogni Mattina di Adriana Volpe. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 febbraio 2021) I personaggi di20, lae giudicee lecon Andrea Di Carlo: lanonsi sposa, si o no? La domanda è ormai sulla bocca di tutti dopo lo scoop lanciato da Santo Pirrotta nella sua rubrica nel programma Ogni Mattina di Adriana Volpe. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giogiup : Arisa creatura meravigliosa da proteggere. Ti voglio bene sei importante. #Amici - stefanigarcesw1 : trovatemi qualcuno che mi sproni come Arisa fa con Raffaele #Amici2020 #amici - susanna_01 : AHAHAHAHAH ma io li voglio per sempre Arisa e Rudy ad amici #Amici20 - lovinatsu : @rainingcaffeine scusa ma lo stai vedendo amici arisa pazza noi dobbiamo prenderla per il fantasanremo - Omar_Campi03 : Ma Raffaele piace solo a me e ad Arisa? No chiedo #amici #AMICI20 -