Viola le prescrizioni, torna in carcere 40enne di Avellino (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono riaperte le porte della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino per un 40enne di Avellino, già sottoposto alla misura della semilibertà. Il provvedimento di sostituzione della citata misura, emesso dall'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino ed eseguito dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia del capoluogo irpino, è scaturito a seguito di reiterate Violazioni alle prescrizioni impostegli. La puntuale refertazione all'Autorità Giudiziaria ha fatto dunque scattare l'ordinanza di sospensione provvisoria della semilibertà, con contestuale accompagnamento in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

