VIDEO Lara Gut-Behrami vince anche la discesa in Val di Fassa! Laura Pirovano ottava (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lara Gut-Behrami conferma il suo stato di grazie e vince anche la prima discesa del weekend di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 in Val di Fassa. Si tratta del successo n.31 della campionessa svizzera e la quinta stagione. Elvetica che con questo risultato si è portata in vetta alla classifica generale di Coppa a precedere la slovacca Petra Vlhova, oggi nona alle spalle di un'ottima Laura Pirovano. Migliora delle azzurre giunte all'arrivo. Di seguito il VIDEO della vittoria della rossocrociata: VIDEO Lara GUT-Behrami vince anche LA discesa IN VAL DI Fassa! ? Foto: LaPresse

