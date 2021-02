Tre in arancione | due in rossa | le Regioni cambiano colore

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Francesca Bernasconi Il report Iss-Ministero della Salute rivela i dati settimanali: cinquea rischio alto, Lombardia , Piemonte e Marche verso la zonaArticolo in aggiormanento La cartina a colori dell'Italia potrebbe cambiare. Stando all'aggiornamento settimanale dell'andamento epidemiologico effettuato dalla Cabina di regia Ministero della Salute-Iss, i colori delleitaliane potrebbero cambiare. Secondo quanto riferito dalle agenzie, infatti, Lombardia, Marche e Piemonte potrebbero avviarsi verso la zona, mentre la Basilicata potrebbe entrare in fascia. Misure più restrittive anche in Molise che, data la situazione critica, avrebbe chiesto di essere posizionato in zona. Per il momento, si tratta di indicazioni ...