Switch-off al DVB-T2, riparte servizio Help Interferenze per assistenza agli utenti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con il passaggio dal digitale terrestre di prima generazione al DVB-T2, si assisterà, nel corso di tutto il 2021, a una ridistribuzione delle frequenze tra le emittenti televisive resa necessaria dal rilascio della banda 700 MHz a favore della... Leggi su digital-news (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con il passaggio dal digitale terrestre di prima generazione al DVB-T2, si assisterà, nel corso di tutto il 2021, a una ridistribuzione delle frequenze tra le emittenti televisive resa necessaria dal rilascio della banda 700 MHz a favore della...

tixxxtweety : @DjRaf Ma poi il bello è che io non ne sapevo niente. Telefono a casa a mia mamma, il telefono sembra staccato. Chi… - tixxxtweety : @DjRaf ... il loro, infatti ho un router di proprietà, ma siccome non era una cosa prevista, ma mi è stata quasi “i… - enricoI00 : RT @carmi_ne: Ora vediamo chi riesce a pungolarli, a risvegliarli, perché con questa testa non si va da nessuna parte, qualsiasi rilievo di… - carmi_ne : Ora vediamo chi riesce a pungolarli, a risvegliarli, perché con questa testa non si va da nessuna parte, qualsiasi… - tixxxtweety : Quattro giorni senza telefono perché i “solerti” signori di Telecom hanno fatto lo switch off alla fibra ottica pri… -