Shengze Zhu | sulle tracce della memoria nella «città del fiume»

(Di sabato 27 febbraio 2021) «Ho imparato a tagliare un pollo, e piango sotto alle coperte per non gettare su nostro figlio la mia tristezza». Quel gesto quotidiano, impensabile fino a poco prima, diviene per la voce femminile quasi una forma di resistenza: come sopravvivere alla tempesta, al dolore, alla morte che arriva inaspettata mentre il tutto mondo cambia e sembra quasi impossibile che possa tornare indietro? Siamo a Wuhan, dove la pandemia è cominciata, le prime immagini – di una telecamera di sorveglianza – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... Turns, Erases, Replaces diSichuan hao nuren The Good Woman of Sichuan di Sabrina Zhao Ste. Anne di Rhayne Vermette Taming the Garden di Salomé Jashi La veduta luminosa The Luminous View ...A River Runs, Turns, Erases, Replaces - Un film di. Una città cambiata.. Documentario, USA, 2021. Durata 87 ...