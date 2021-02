“Professor Mario Draghi, per favore ci chieda la Luna” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Roberto Ragazzoni, Direttore Osservatorio Astronomico di Padova, Accademico dei Lincei Non è uno scherzo: per favore faccia in modo che al comparto del sistema nazionale che si occupa di ricerca venga chiesto, anche, di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di fare cose che oggi possiamo solo vagheggiare. Faccia in modo che a questovenga fornita una fetta adeguata dei fondi del Recovery Plan. E’ rischioso, come fu 60 anni fa pensare di raggiungere la Luna in meno di un decennio, ma è necessario. Anche il mondo della ricerca ha nel Recovery Plan un’opportunità epocale. Certo, bisognerà anche pensare aitanti bisogni che oggi assillano la vita quotidiana dei ricercatori, a iniziare dall’edilizia e le stabilizzazioni del precariato, per dare un laboratorio vero ed uno stipendio sicuro a chi lavora sulla frontiera ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Roberto Ragazzoni, Direttore Osservatorio Astronomico di Padova, Accademico dei Lincei Non è uno scherzo: perfaccia in modo che al comparto del sistema nazionale che si occupa di ricerca venga chiesto, anche, di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di fare cose che oggi possiamo solo vagheggiare. Faccia in modo che a questovenga fornita una fetta adeguata dei fondi del Recovery Plan. E’ rischioso, come fu 60 anni fa pensare di raggiungere lain meno di un decennio, ma è necessario. Anche il mondo della ricerca ha nel Recovery Plan un’opportunità epocale. Certo, bisognerà anche pensare aitanti bisogni che oggi assillano la vita quotidiana dei ricercatori, a iniziare dall’edilizia e le stabilizzazioni del precariato, per dare un laboratorio vero ed uno stipendio sicuro a chi lavora sulla frontiera ...

