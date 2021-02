Pirlo “Lo scudetto resta uno dei nostri obiettivi” (Di venerdì 26 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Certo che continuiamo a parlare di scudetto: è uno dei nostri obiettivi, è alla nostra portata e abbiamo il dovere di lottare sino alla fine, sapendo che abbiamo davanti squadre forti”. Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida del ‘Bentegodì contro il Verona. “Il Verona va affrontato nel migliore dei modi, sapendo che sarà una partita molto tosta e fisica, stando molto attenti alla loro corsa e trame di gioco – ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero – Dragusin? Può essere un’opzione sin dall’inizio, per domani non recupererà nessuno e anche Danilo è squalificato. Per fortuna, con Rabiot, rientra un centrocampista in più. Il loro calcio è in stile Atalanta, sappiamo che ci verranno addosso dal primo all’ultimo minuto”. In un periodo di emergenza, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Certo che continuiamo a parlare di: è uno dei, è alla nostra portata e abbiamo il dovere di lottare sino alla fine, sapendo che abbiamo davanti squadre forti”. Così il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia della sfida del ‘Bentegodì contro il Verona. “Il Verona va affrontato nel migliore dei modi, sapendo che sarà una partita molto tosta e fisica, stando molto attenti alla loro corsa e trame di gioco – ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero – Dragusin? Può essere un’opzione sin dall’inizio, per domani non recupererà nessuno e anche Danilo è squalificato. Per fortuna, con Rabiot, rientra un centrocampista in più. Il loro calcio è in stile Atalanta, sappiamo che ci verranno addosso dal primo all’ultimo minuto”. In un periodo di emergenza, ...

