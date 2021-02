Piero Angela: "Virologi come oracoli, devono poter dire 'non lo so'. Draghi? Non credo basti un uomo a cambiare un Paese" (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Ho imparato una cosa da quando ho cominciato a occuparmi di scienza: gli scienziati qualche volta dicono: ‘Non lo so’. Lei ha mai sentito un politico rispondere ‘Non lo so’?”. A parlare sulle pagine de La Stampa è Piero Angela, celebre divulgatore scientifico. Nella lunga intervista Angela esprime la sua opinione anche sugli scienziati che, dall’inizio dell’emergenza Covid, stanno facendo sentire la loro presenza in tv e sui giornali. “Di quello di cui si discute in questi mesi in televisione non si hanno certezze, perché nulla è stato sperimentato e verificato nel tempo. Certo, i Virologi vanno in televisione perché i giornalisti continuano a fare loro domande come se fossero degli oracoli, e quindi magari le loro opinioni possono anche non coincidere, ma se li si fa parlare di cose ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Ho imparato una cosa da quando ho cominciato a occuparmi di scienza: gli scienziati qualche volta dicono: ‘Non lo so’. Lei ha mai sentito un politico rispondere ‘Non lo so’?”. A parlare sulle pagine de La Stampa è, celebre divulgatore scientifico. Nella lunga intervistaesprime la sua opinione anche sugli scienziati che, dall’inizio dell’emergenza Covid, stanno facendo sentire la loro presenza in tv e sui giornali. “Di quello di cui si discute in questi mesi in televisione non si hanno certezze, perché nulla è stato sperimentato e verificato nel tempo. Certo, ivanno in televisione perché i giornalisti continuano a fare loro domandese fossero degli, e quindi magari le loro opinioni possono anche non coincidere, ma se li si fa parlare di cose ...

