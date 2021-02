Perché si comincia a parlare dell’inizio di una terza ondata (Di venerdì 26 febbraio 2021) I contagi del coronavirus tornano a salire, tanto da farci cominciare a pensare alla tanto temuta terza ondata. A preoccupare oggi, ovviamente, sono le versioni mutate del virus, come la cosiddetta variante inglese, molto più trasmissibili, che svolgono un ruolo chiave nella nuova salita dei contagi. Tanto che in un recente aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulle Faq delle varianti, la variante inglese risulta avere una trasmissibilità superiore del 37% rispetto al ceppo originale, con una grande incertezza statistica compresa tra il 18% e il 60%. “Questi valori sono in linea con quelli riportati in altri paesi, anche se leggermente più bassi, che induce a considerare l’opportunità di più stringenti misure di controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione”, scrivono dall’Iss.Come ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) I contagi del coronavirus tornano a salire, tanto da farcire a pensare alla tanto temuta. A preoccupare oggi, ovviamente, sono le versioni mutate del virus, come la cosiddetta variante inglese, molto più trasmissibili, che svolgono un ruolo chiave nella nuova salita dei contagi. Tanto che in un recente aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulle Faq delle varianti, la variante inglese risulta avere una trasmissibilità superiore del 37% rispetto al ceppo originale, con una grande incertezza statistica compresa tra il 18% e il 60%. “Questi valori sono in linea con quelli riportati in altri paesi, anche se leggermente più bassi, che induce a considerare l’opportunità di più stringenti misure di controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione”, scrivono dall’Iss.Come ...

teatrolafenice : ??Antonello Manacorda e @carmelaremigio. Abbiamo appena terminato la prova e ora comincia l’emozione della diretta,… - PietrePiovono : @damianogeroldi Perché da noi si comincia a pensare che serve l'autorizzazione per il suolo pubblico, chi paga le c… - Silverh98501764 : @miia_2018 @fabius10scudi “Chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente, perché comincia a credere a tutto” - MassimoCarlotto : RT @pepe_guglielmo: @Cittadinanzatti @Altroconsumo @ActionAidItalia Da inizio Pandemia è in corso una strage di italiani con patologie cron… - massimoguido : RT @ardigiorgio: Ah quindi ci troviamo un sottosegretario assessore alla regione Lazio, perché cede il posto alla pisana a un assessore 5s,… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché comincia Viaggiare in sicurezza: consigli per gli automobilisti Cambio olio Quando il motore della vostra automobile comincia a fare un po' di fatica nelle ... Questo perché le batterie datate di almeno quattro o cinque anni, tendono a scaricarsi del tutto, ...

Sinisa pronto a sfidare la "sua" Lazio: "Servirà aggressività" Inizio di tour de force per il Bologna, con una settimana da tre partite alle porte: si comincia sabato alle 18 al Dall'Ara contro la Lazio, reduce dal netto ko in Champions League contro ... perché c'è ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE Cambio olio Quando il motore della vostra automobilea fare un po' di fatica nelle ... Questole batterie datate di almeno quattro o cinque anni, tendono a scaricarsi del tutto, ...Inizio di tour de force per il Bologna, con una settimana da tre partite alle porte: sisabato alle 18 al Dall'Ara contro la Lazio, reduce dal netto ko in Champions League contro ...c'è ...