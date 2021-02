Miryea e Marini sono i vincitori de La pupa e il secchione 2021 e viceversa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) LaStabile e ilLucavincono l’edizionede Lae il. Giovedì 25 febbraio è andata in onda in prima serata su Italia 1 la sesta e ultima puntata del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, laper antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un altro!. Si conclude così il percorso che ha messo a confronto due mondi agli antipodi: quello delle pupe e dei pupi, e quello dellee dei secchioni. Nelle settimane di permanenza nella Villa, coppie ...