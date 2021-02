M5s, Beppe Grillo su tutte le furie per la fuga di notizie sul vertice di domenica: caos social (Di venerdì 26 febbraio 2021) domenica, 28 Febbraio 2021, a Marina di Bibbona si dovrebbe tenere il vertice tra i “big” del Movimento cinque stelle, convocato da Beppe Grillo. Il cruciale incontro sulle sorti del M5s però potrebbe saltare a causa delle numerose fughe di notizie di queste ultime ore, che hanno fatto decisamente andare su tutte le furie Beppe Grillo, il quale si è lasciato andare sui social e in modo particolare ha commentato lo spiacevole episodio sul profilo Twitter. La riunione doveva rimanere segreta così come l’eventuale partecipazione dell’ex Premier Giuseppe Conte, il quale oggi è tornato a svolgere la sua regolare professioni di docente universitario. Leggi anche –> Conte torna ad insegnare, oggi la “lectio magistralis”: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021), 28 Febbraio 2021, a Marina di Bibbona si dovrebbe tenere iltra i “big” del Movimento cinque stelle, convocato da. Il cruciale incontro sulle sorti del M5s però potrebbe saltare a causa delle numerose fughe didi queste ultime ore, che hanno fatto decisamente andare sule, il quale si è lasciato andare suie in modo particolare ha commentato lo spiacevole episodio sul profilo Twitter. La riunione doveva rimanere segreta così come l’eventuale partecipazione dell’ex Premier Giuseppe Conte, il quale oggi è tornato a svolgere la sua regolare professioni di docente universitario. Leggi anche –> Conte torna ad insegnare, oggi la “lectio magistralis”: ...

