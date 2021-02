Lombardia in zona arancione | spostamenti | seconde case e bar Cosa si può fare e cosa no

Corriere : Lombardia in zona arancione da lunedì come Piemonte e Marche: i nuovi colori delle regioni - rtl1025 : ?? Da lunedì la #Lombardia passa in zona arancione. Lo apprende l'ANSA da fonti vicino alla Regione. - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I nuovi colori delle Regioni da lunedì - MuredduGiovanni : RT @metaanto: Lombardia zona arancione??? Ma andate afffff...nessun politico vuole indagare sui falsi positivi. @matteosalvinimi @GiorgiaMe… - LaLinea73167367 : @vfeltri Littorio, sei grande dal punto di vista anagrafico, ma un bambino dentro. Io che sono Romagnolo e passo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Basilicata e Molise inrossa. Da lunedì, Piemonte e Marche passano in arancione. Le regioni in cui sono in vigore restrizioni sono ora 10. Dal 27 marzo riaprono i cinema e i teatri con ...I nuovi colori delle regioni in base a quanto quanto emerso dalla Cabina di regia ministero della Salute - Iss, riunita oggi. La Liguria torna ingialla, escluse Ventimiglia, Sanremo e Comuni limitrofiDa lunedì, come detto, la Liguria tornerà in zona gialla di rischio Covid, escluse Ventimiglia, Sanremo e Comuni limitrofi. ovid e scuole chiuse, Rezza: «Chiusura dolorosa ma. Bologna in 'arancione. C ...Venezia, 26 Febbraio 2021 - Il Veneto resta in zona gialla. Lo annuncia il governatore Luca Zaia: "Prendiamo atto della conferma del Veneto in area gialla, ma non si tratta di un gioco a premi, e dobb ...