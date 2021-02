Live-Non è la d’urso chiude a marzo ma Domenica Live torna in diretta e si allunga (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da quasi due anni ormai, facciamo notare come perdere il predominio assoluto nella Domenica pomeriggio, sia stata una delle cose peggiori che Mediaset potesse fare. E’ successo quando ha deciso di accorciare la durata di Domenica Live per mandare in diretta Barbara d’urso con un clone malriuscito, Live-Non è la d’urso, in prime time. E se in un primo momento, anche grazie alla curiosità del pubblico e ai temi trattati, il Pamela Prati Gate su tutti, gli ascolti, non sono stati neppure così bassi, nell’ultimo anno, è andato tutto sempre peggio. E negli ultimi mesi, nonostante il coprifuoco e il pubblico più amplio davanti alla tv, le cose non sono migliorate. Le voci che si sono rincorse in queste ore, sono state quindi confermate con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da quasi due anni ormai, facciamo notare come perdere il predominio assoluto nellapomeriggio, sia stata una delle cose peggiori che Mediaset potesse fare. E’ successo quando ha deciso di accorciare la durata diper mandare inBarbaracon un clone malriuscito,-Non è la, in prime time. E se in un primo momento, anche grazie alla curiosità del pubblico e ai temi trattati, il Pamela Prati Gate su tutti, gli ascolti, non sono stati neppure così bassi, nell’ultimo anno, è andato tutto sempre peggio. E negli ultimi mesi, nonostante il coprifuoco e il pubblico più amplio davanti alla tv, le cose non sono migliorate. Le voci che si sono rincorse in queste ore, sono state quindi confermate con ...

