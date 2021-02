Le Icc e i “quartieri degli artisti” | una norma indispensabile e urgente

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Terminavo l’ultimo post del 3 febbraio scorso sulla riapertura dei musei, affermando che, ora più che mai, è necessario fornire un’identità forte e chiara alle Imprese Culturali e Creative proprio in virtù del Recovery Plan, perché ha davvero del paradosso lo scenario attuale. Nella manovra 2021, il Decreto mille proroghe appena varato, si legge ai commi 109 e 113: “Si istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di € 20 mln per ciascunoanni 2021 e 2022. Le risorse sono destinate a sostenere le imprese creative, tra l’altro attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento”. Un cifra davvero importante perché queste risorse vanno a legittimare un settore capace di generare il 6,1% della ricchezza ...